Sampdoria, Palma è ufficiale. Vicinissimo anche Viti

La Sampdoria rinforza il reparto arretrato con l’arrivo in prestito di Matteo Palma, giovane e promettente difensore classe 2008, proveniente dall’Udinese. Nato a Berlino, Palma ha già svolto nella mattinata odierna il primo allenamento con i nuovi compagni agli ordini dello staff blucerchiato.

In casa Samp, intanto, resta caldo anche il nome di Mattia Viti: l’operazione per il difensore, di proprietà del Nizza e reduce dal prestito alla Fiorentina, dovrebbe definirsi a breve. Un profilo giovane ma già con una discreta esperienza alle spalle, reduce dal prestito alla Fiorentina (cartellino di proprietà del Nizza).

Palma è un difensore centrale dotato di grande struttura fisica, buone qualità tecniche e una personalità spiccata. Può essere impiegato sia in una linea difensiva a tre sia a quattro, adattandosi su entrambi i lati del reparto.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Hertha Berlino, vi rimane fino all’età di 14 anni, prima di trasferirsi con la famiglia in Italia. Nel 2022 approda all’Udinese, con cui completa il percorso nel Campionato Primavera 1 e debutta in prima squadra il 25 settembre 2024 in Coppa Italia, nella vittoria per 3-1 contro la Salernitana. L’esordio in Serie A arriva il 25 maggio 2025, a soli 17 anni, entrando nel finale della gara persa in casa contro la Fiorentina.

A livello internazionale, tra il 2022 e il 2023 ha collezionato tre presenze con la Nazionale italiana Under 15, per poi rappresentare successivamente le selezioni giovanili tedesche Under 16 e Under 17.

Un innesto che conferma le buone intenzioni della società, dopo gli arrivi di Brunori, Esposito, Martinelli e Begic,, ma il mercato blucerchiato è pronto a riservare altri colpi nelle prossime settimane, nell'auspicio che possano contribuire al rapido raggiungimento di una tranquilla posizione di classifica.

(foto gentilmente concessa dall'U.C. Sampdoria)

