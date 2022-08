Sampdoria, Coppa Italia: vittoria di misura, ma che fatica

di Redazione

La squadra blucerchiata ha faticato molto rischiando anche di subire il pareggio nel finale. Audero para un rigore

Vittoria e qualificazione per la Sampdoria che ha sconfitto per 1-0 la Reggina nel secondo turno preliminare di Coppa Italia grazie a un gol su rigore di Sabiri al 22' del secondo tempo. Rigore assegnato dalla direttrice di gara Ferrieri Caputi, per un intervento di Pierozzi su De Luca.

La squadra blucerchiata ha faticato molto rischiando anche di subire il pareggio nel finale ma il gol di Crisetig è stato annullato per fuorigioco.

Audero protagonista poi dagli undici metri con una parata su Cicerelli dal dischetto dopo un fallo di Augello su Pierozzi.

Dopo nove minuti di recupero la squadra blucerchiata può tirare un sospiro di sollievo.

Giampaolo alla fine della gara non ha rilasciato alcuna dichiarazione: "E' andato a casa, ha avuto un'indisposizione" fanno sapere dalla società.

Ha parlato il suo vice Conti: "Stiamo lavorando, sappiamo che c’è da faticare ma siamo consapevoli che il nostro lavoro ci darà dei risultati. Voglio fare i complimenti alla Reggina».

Rete: 66′ rig. Sabiri.

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski (89′ Murillo), Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Candreva (63′ Verre), Rincon, Leris (63′ De Luca), Sabiri; Caputo (63′ Quagliarella). A disposizione: N. Ravaglia, Tantalocchi, Leverbe, Djuricic, Depaoli, Murru, Malagrida. Allenatore: Giampaolo.

REGGINA (4-3-3): F. Ravaglia; Giraudo, Gagliolo, Pierozzi, Cionek; Liotti (76′ Gori), Crisetig, Fabbian (63′ Majer); Rivas, Menez (76′ Cicerelli), Ricci (63′ Canotto). A disposizione: Aglietti, Colombi, Dutu, Loiacono, Agostinelli, Lombardi, Camporese, Situm. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Ferrieri Caputi di Livorno. Assistenti: Liberti di Pisa e Rossi di La Spezia. Quarto ufficiale: Virgilio di Trapani. VAR: Marini di Roma 1. AVAR: Rossi di Biella.

Note: AMMONITI: Fabbian, Giraudo, Cionek, Canotto.