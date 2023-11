Sampdoria, contro il Palermo errore "storico" di Borini: è il primo rigore sbagliato dopo 20 gol di fila. Poi rimedia con la ribattuta

Fabio Borini ha segnato contro il Palermo allo scadere del primo tempo ribadendo in rete un suo calcio di rigore respinto da Pigliacelli: per l'attaccante blucerchiato è il quinto gol in campionato.

L'errore dagli undici metri, però, ha qualcosa di storico: è il primo per l'attaccante ex Liverpool e Roma, che in carriera non aveva mai fallito un tiro dal dischetto nei 20 precedenti calciati in partita.

Una serie iniziata nella Coppa di Lega inglese 2013/14 in un Sunderland-Manchester United e proseguita fino alla sfida odierna contro il Palermo.

Per Borini, però, anche la prontezza di rimediare all'errore e insaccare sulla respinta del portiere avversario.