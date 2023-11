Sampdoria, colpaccio a Modena: 2-0 firmato Esposito e Kasami

La Sampdoria vince a Modena con un gol per tempo, centra la seconda vittoria consecutiva, terza in quattro partite, e va alla sosta con il cuore nelle rose. Un gol per tempo, Esposito alla mezz'ora e Kasami nella ripresa, permettono al Doria di espugnare il Braglia dopo undici anni. Allora, a fine stagione, era stata promozione. Adesso si tratta di guardare al derby con lo Spezia (venerdì 24 novembre alle 20,30) con rinnovata fiducia.



Pirlo sceglie di affidarsi a De Luca come centravanti con Borini ed Esposito a supporto. In difesa c'è Depaoli a destra, a centrocampo Yepes in regia.

In avvio di partita il Modena si impadronisce del gioco e la Sampdoria sembra chiusa in difesa. Col passare dei minuti i blucerchiati si riassestano, la gara si riequilibra. Al 31' passa la Sampdoria con Esposito, servito da De Luca che chiude un'ottima azione personale con l'assist al compagno. Subito dopo Kasami sfiora il sette destro della porta di Gagno. Allo scadere di tempo un contrasto spalla contro spalla di Ghilardi con Duca viene rivisto al Var, senza esito. Il primo tempo si chiude col meritato vantaggio del Doria.



Nessun cambio alla ripresa del gioco. Il Modena parte col sangue agli occhi e subito Bonfanti costringe Stankovic a una deviazione d'istinto sopra la traversa. A mezz'ora dalla fine i primi cambi per il Modena. Arriva finalmente, al terzo tentativo in due partite, il gol di Kasami che porta la Sampdoria sul doppio vantaggio. Al 78' viene espulso Abiuso per aver insultato l'arbitro dopo aver ricevuto un'ammonizione per aver strattonato Kasami. Sulla successiva punizione Esposito coglie la traversa. Nel finale la Sampdoria gestisce senza troppi affanni e porta a casa un successo importantissimo per morale e classifica.





MODENA-SAMPDORIA 0-2

RETI: 31' Esposito, 64' Kasami

Modena (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda (71' Battistella) Riccio, Zaro, Ponsi; Duca (56' Bozhanaj), Magnino (71' Guiebre) Palumbo; Manconi, Tremolada (80' Falcinelli); Bonfanti (56' Abiuso) Allenatore: Bianco

Sampdoria (4-3-3): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Giordano; Kasami, Yepes, Vieira; Borini (76' Askildsen), De Luca, Esposito (84' La Gumina) Allenatore: Pirlo

LA CRONACA



PRIMO TEMPO

5' Accelerata di Manconi, pallone sul fondo.

28' Palumbo impegna Stankovic in una uscita aerea di pugno.

29' Oukhadda vince la resistenza dei difensori doriani ma si trova davanti Stankovic.

31' GOL SAMPDORIA De Luca serve Esposito che con un pallonetto supera Gagno. 0-1

35' Prova Kasami dalla distanza, pallone fuori di un soffio.



SECONDO TEMPO

47' Gran parata di Stankovic su Bonfanti.

50' Gagno rischia il dribbling su De Luca, il giochino gli riesce.

61' Prova Palumbo dalla distanza, Stankovic risponde con sicurezza.

64' GOL SAMPDORIA Vieira serve Kasami che con un gran tiro centra l'angolino destro e raddoppia.

77' Primo cambio nel Doria: Askildsen per l'esausto Borini.

78' Espulso Abiuso per insulto all'arbitro, sulla successiva punizione Esposito coglie la traversa.

84' Entra La Gumina per Esposito.