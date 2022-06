Sampdoria, chiesto Bryan Gil in prestito dal Tottenham

di Redazione

L'esterno ha giocato la scorsa stagione a Valencia ed è attualmente vice campione della Nations League con la Spagna

La Sampdoria ha incontrato ieri il direttore sportivo del Tottenham Fabio Paratici. La diregenza doriana ha chiesto informazioni su Bryan Gil, esterno mancino classe 2001.

Gil l'anno scorso ha giocato con la maglia del Valencia ed è attualmente vice campione della Nations League con la Spagna.

Come riporta Fabrizio Romano, i due club hanno discusso sul possibile prestito del giocatore che però è un obiettivo del Marsiglia e di altri club europei, quindi operazione non facile per i blucerchiati.