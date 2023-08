Sampdoria, buona la prima: è 1-2 con la Ternana, tre punti e in classifica da -2 a +1

Esordio stagionale e primi tre punti per la Sampdoria di Andrea Pirlo, che nel primo turno di Serie B sbanca Terni per 2-1. Il -2 in classifica viene così subito cancellato. Decidono La Gumina (rigore) e De Paoli, il migliore in campo in un ruolo completamente nuovo (esterno offensivo). Buonissima prova anche per Verre. Nel finale la Ternana la riapre col guizzo in mischia di Di Stefano, il fortino blucerchiato regge poi fino al triplice fischio.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakitè, Bogdan, Celli; Casasola (67' Paghera), Damian (46' Pyyhtia), Proietti, Favasuli (73' Di Stefano), Corrado; Falletti (77' Favilli), Ferrante (46' Sorensen). All: Lucarelli

SAMPDORIA (4-3-3): Stankovic; Bereszynski, Ferrari, Murru (53' Ghilardi), Giordano; Benedetti (72' Askildsen), Yepes (81' Panada), Verre; De Paoli (81' Stoppa), La Gumina (72' De Luca), Pedrola. All: Pirlo

Arbitro: Di Marco di Ciampino

Reti: 5' La Gumina (rig), 78' De Paoli, 91' Di Stefano

primo tempo

1' - Fischio d'inizio, comincia la stagione della Samp

3' - Rigore per la Samp! Verre fa filtrare per De Paoli, che viene tamponato da Celli: nessun dubbio per Di Marco

5' - La Gumina spiazza Iannarilli! Grande inizio dei ragazzi di Pirlo

12' - Vibranti proteste umbre per un contatto sospetto nei pressi dell'area tra Corrado e Verre, l'arbitro lascia correre

17' - Gran giocata personale di Falletti, che parte in velocità e fa fuori mezza difesa: il suo destro dal limite termina alto

24' - Bella azione manovrata della Samp, la Ternana si difende con difficoltà e concede il corner

25' - I blucerchiati giocano bene palla a terra: Diakitè cintura Murru al limite dell'area, calcio di punizione interessante da posizione defilata. Verre cerca lo schema, che non riesce

26' - Cooling break : i giocatori si dissetano

30' - Ci prova La Gumina! Iannarilli dice di no alla conclusione del centravanti blucerchiato

34' - Doppia occasione per la Ternana! Ferrante lavora un buon pallone per Damian, che in due tentativi non riesce a battere a rete

42' - La Ternana tenta di mettere la testa fuori dal guscio e finisce la prima frazione in crescendo

44' - Uscita bassa molto sicra di Stankovic, che di fatto tocca il primo pallone

45' - Cinque minuti di recupero

45' + 5' - Duplice fischio di Di Marco: Samp avanti all'intervallo

secondo tempo

46' - Doppio cambio per Lucarelli: Pyyhtia e Sorensen per Damian e Ferrante

50' - Ottimo inizio di ripresa degli umbri: Favasuli mette i brividi alla difesa della Samp

52' - Reagiscono i blucerchiati: bel cross di Benedetti, La Gumina gira di testa ma indirizza alto

53' - Problemi per Murru: cambio obbligato per Pirlo, dentro Ghilardi

60' - La Gumina sguscia via, Celli lo stende e si becca il giallo

63' - Bel suggerimento di Bereszynski per La Gumina, l'attaccante siciliano non aggancia e sfuma una bella occasione

67' - Cambio Ternana: Paghera rileva Casasola

70' - Cooling break: ancora 20' da disputare

72' - Forze fresche per Pirlo: dentro De Luca e Askildsen, fuori La Gumina e Benedetti

73' - Cambia anche Lucarelli: Di Stefano per Favasuli

77' - Favilli per Falletti, la Ternana si gioca il tutto per tutto

78' - Raddoppio di De Paoli! Grande giocata di Askildsen, che verticalizza per De Paoli: il numero 23 blucerchiato salta Iannarilli e deposita nella porta sguarnita

81' - Ultime due carte per Pirlo: Stoppa rileva De Paoli, Panada entra per Yepes

84' - Tripla occasione per il tris! Stoppa scappa via e offre un cioccolatino a De Luca, sul proseguo dell'azione Pedrola colpisce il palo a botta sicura, poi lo stesso De Luca spara alto

88' - Rasoiata di Favilli, sicura la presa a terra di Stankovic

90' - Verre commette un ingenuo fallo, venendo ammonito

90' + 1' - Gran botta di Raimondo su calcio di punizione, leggera deviazione e corner

90' + 1' - Sul corner seguente Di Stefano approfitta di una difesa distratta e riapre i giochi

90' + 5' - De Luca difende bene palla e prova a partire: Bogdan lo strattona e viene ammonito

90' + 6' - Stankovic dice di no a Raimondo e blinda il risultato

90' + 6' - Finisce qui, la Samp sale a +1 in classifica