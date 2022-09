Sampdoria, Bucci sulla cessione della società: "Pronto ad aiutare se richiesto"

"Non ho avuto alcun contatto con possibili compratori della Sampdoria. Le vicende societarie mi interessano come tutte quelle relative ad aziende genovesi e, nel caso mi venisse richiesto, sarò pronto a fare la mia parte". Così il sindaco di Genova Marco Bucci a proposito della lettera inviata all'ANSA da Mehdi Hani, rappresentante della società MH Partners che ha sede in rue du Fort-Barreau 15 a Ginevra per conto di Khalid Faleh al Thani coinvolto dal produttore cinematografico Francesco Di Silvio assieme all'ex giocatore Ivano Bonetti in una possibile trattativa per l'acquisto del club blucerchiato.

Anche il presidente Regione Liguria Giovanni Toti si è espresso sulla vicenda: "Il mio auspicio è avere due Club solidi nella città di Genova, competitivi in termini sportivi e cercheremo di sostenere ogni sforzo, anche se la politica non si occupa di calcio, per far sì che la Sampdoria trovi un acquirente"