Sampdoria, boom di abbonamenti: 2mila rinnovi nel primo giorno di campagna

Parte benissimo la campagna abbonamenti della Sampdoria. Al primo giorno di vendita in prelazione sono stati infatti rinnovati oltre 2mila abbonamenti di Gradinata Sud. Molto bene la vendita online. Oltre 1.600 tessere infatti sono state acquistate attraverso il circuito Ticketone. Buon afflusso anche al Service Center di SampCity in via XX Settembre, dove circa 400 tifosi si sono recati fin dalle prime ore del mattino per confermare il proprio posto a Marassi anche per la stagione sportiva 2023/24.



Ecco le specifiche della campagna abbonamenti.

PRELAZIONI SUD - Si parte con la fase di prelazione riservata alla Gradinata Sud, che durerà da mercoledì 12 a sabato 22 luglio, con la vendita di eventuali rimanenze da definire in un successivo momento. Prezzi: 230 intero, 120 Under 18.

PRELAZIONI ALTRI SETTORI - Da martedì 25 luglio a lunedì 31 luglio sarà possibile esercitare la prelazione negli altri settori (Tribuna, Distinti e Gradinata Nord)

VENDITA LIBERA - La vendita libera di tutti i posti disponibili e non rinnovati in prelazione durerà dal 1 agosto al 18 agosto.

MODALITA' - Sarà possibile acquistare l'abbonamento online su sampdoria.ticketone.it , al Service Center presso Samp City in via XX Settembre 252 e presso le ricevitorie QuiTicket abilitate.

AGEVOLAZIONI - Sono previsti quattro tipi di agevolazioni:

ABBONAMENTO ROSA - Per le donne nate dal 1/1/1959 al 31/12/2005

ABBONAMENTO OVER 65 - Per tutti i nati prima del 31/12/1958

ABBONAMENTO UNDER 18 - Per tutti i nati dal 1/1/2006

ABBONAMENTO UNDER 12 - Per tutti i nati dal 1/1/2012 (solo per la Gradinata Nord)





PREZZI

GRADINATA SUD: intero 230, under 18 120.

GRADINATA NORD: intero 200, rosa 170, under 18 80, under 12 20.

DISTINTI: intero 350, rosa 290, over 65 240, under 18 150

TRIBUNA INFERIORE: intero 800, rosa 690, over 65 580, under 18 390.