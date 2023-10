Sampdoria, Bergonzi: "Rigore ridicolo a Bolzano, ma Legrottaglie ha sbagliato sul Var"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Il rigore dato contro la Sampdoria a Bolzano è ridicolo, Pezzuto probabilmente non dirigerà più la squadra blucerchiata e forse non dirigerà più nemmeno altre partite. Da come era posizionato non poteva vedere se Ghilardi tocca o meno il pallone. Dopodiché, Legrottaglie ha detto cose inesatte: l'arbitro non decide se andare al Var, può solo essere richiamato. E tecnicamente, da protocollo, per il Var non c'esistevano i presupposti per richiamarlo. E vi spiego perché".

Lo ha detto al Derby del Lunedì, l'ex arbitro internazionale e opinionisti di Telenord, Mauro Bergonzi commentando gli episodi accaduti al "Druso".

