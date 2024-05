Sampdoria, battuta la Reggiana con una magia di Esposito e play off conquistati. Pedrola di nuovo ko

La Sampdoria batte 1-0 la Reggiana al "Ferraris" grazie a una magia di Esposito al 16' su punizione e conquista matematicamente i play off. Purtroppo tra i blucerchiati c'è da registrare un altro grave infortunio muscolare a Pedrola, uscito dal campo in lacrime. Stracolmo lo stadio di Marassi, che ha reso omaggio a Sven Goran Eriksson, uno dei grandi allenatori della squadra blucerchiata, colpito da una grave malattia. Tra i suoi ex calciatori, anche Roberto Mancini.





Le formazioni ufficiali:





SAMPDORIA (3-4-2-1) Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; Depaoli, Darboe, Yepes, Giordano; Borini, Esposito; De Luca. Allenatore: Pirlo.





REGGIANA (4-3-2-1) Bardi; Libutti, Rozzio, Marcandalli, Fiamozzi; Cabashi, Bianco, Pieragnolo; Melegoni, Portanova; Gondo. Allenatore: Nesta.





LA CRONACA - Subito un cartellino giallo per Facundo, che sbaglia lo stop e stende Gondo lanciato verso la porta. Inevitabile il provvedimento per il difensore della Samp, che poco dopo per poco non conbina un altro pasticcio nel rinvio su Portanova.

Al 6' combinazione Esposito-Borini, tiro alto. Replica Portanova, blocca facilmente Stankovic.

Al 16' Sampdoria in vantaggio grazie a una fantastica punizione di Esposito, guadagnata da Darboe: parabola perfetta su cui Bardi non può intervenire. La reazione della Reggiana non è veemente e i blucerchiati controllano la gara sino all'intervallo. Si va al riposo sull'1-0.

La ripresa si apre con un cambio da parte di Nesta: fuori Melegoni e dentro Vergara. Subito una doppia occasione per la Samp, ma la girata di De Luca è alta e il tiro di Depaoli viene deviato in corner da Bardi. Lo stesso portiere poco dopo si ripete: cross di Esposito, testa di De Luca e grande respinta di Bardi sul suo palo. Reggiana in difficoltà ma la Samp non trova il raddoppio. Ammonito Bianco per intervento scorretto. La formazione di Nesta trova il pari con Vergara ma era in fuorigioco.

Pirlo toglie Darboe e De Luca e inserisce Benedetti e Pedrola. Gli ospiti però prendono campo e premono. Al 78' Pettinari, neo entrato, di testa in tuffo sfiora il palo. Nelle Samp entra Ricci per Yepes (sanguinante dal naso) mentre Kasami rimpiazza Borini. Ammonito Libutti per fallo su Pedrola, che all'85 si accascia a terra dopo una lunga rincorsa sul lancio di Esposito: nuovo, grave infortunio muscolare per lo spagnolo, in lacrime. Entra Stojanovic.

Finisce 1-0, Sampdoria nei play off matematicamente.