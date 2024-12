Sampdoria, Bagnasco: "Incontro con Manfredi e Romei a Roma nel nome dell'identità blucerchiata"

ROMA - “Oggi ho avuto il piacere e l’onore di ospitare in Parlamento, insieme al collega On. Riccardo Molinari, all’Avv. Antonio Romei, al giornalista Giovanni Lamberti, e ad un gruppo di tifosi - tra i quali l’amico di Rapallo Sergio Rapuzzi, il Presidente della Sampdoria in occasione della partita di questa sera tra Roma e Sampdoria che si disputerà alle 21 allo Stadio Olimpico. La Sampdoria è un simbolo della nostra terra, delle sue radici e della sua straordinaria capacità di portare in alto il nome della Liguria nel panorama nazionale e internazionale. La sua storia, ricca di successi e di emozioni, rappresenta un orgoglio per tutti noi liguri, un patrimonio sportivo e culturale che va oltre il semplice gioco del calcio.”Nel corso dell’incontro con il Presidente, l’On. Bagnasco ha voluto sottolineare l’importanza dello sport come strumento di inclusione sociale, educazione e promozione territoriale. L’On. Bagnasco ha, inoltre, espresso il suo incoraggiamento per la stagione sportiva del club e ha auspicato un futuro di successi e soddisfazioni per la squadra e per i suoi sostenitori. “Sono certo che, con la passione che da sempre ci contraddistingue, la Sampdoria saprà affrontare con determinazione ogni sfida, dentro e fuori dal campo” - così l’On. Roberto Bagnasco deputato di Forza Italia.