Sampdoria, Audero o Falcone per la porta: calciomercato bollente attorno ai due portieri

Un portiere che pari e un centravanti che segni. Forse il vecchio adagio è poco adattabile al calcio di oggi, ma resta il fatto che in A come in B quello dell'estremo difensore e del goleador rimangono ruoli strategici per qualunque squadra. In attesa di definire i dirigenti dell'area tecnica e il nuovo l'allenatore, la Sampdoria di Radrizzani si è comunque già portata avanti contro riscattando Vladimiro Falcone dal Lecce. Con un milione di euro di differenza, la società blucerchiata si è assicurata un giocatore reduce da una stagione eccezionale. E in organico rimane sempre Emile Audero, che prima di infortunarsi ed operarsi alla spalla per una sublussazione, si stava confermando tra i top del campionato.

Non a caso su entrambi i portieri si sono concentrate le attenzioni di molti club: chi in cerca di un titolare, chi di una riserva. Fiorentina, Lazio, Inter ed Empoli, per ragioni diverse, potrebbero avere bisogno di coprire il ruolo e la Sampdoria è una bottega appetibile con i suoi due gioielli. Sebbene al momento, va rilevato, nessuna proposta abbia superato i 4 milioni di euro: pochi, troppo pochi per convincere la Samp a privarsene.

E' chiaro che uno dei due dovrà partire, ma l'importante è che ne resti uno a occupare il ruolo di titolare in serie B: avere tra i pali Audero, che peraltro si è già dichiarato disponibile a farlo, o Falcone, che pure sembrava preferire il palcoscenico della serie A, significherebbe blindare la porta con un'altra percentuale di successo.

A decidere saranno le opportunità di mercato, le volontà dei calciatori e naturalmente le scelte della nuova società, che entro la settimana punta a ufficializzare il nome dell'allenatore a cui affidare la panchina della rinascita. Fabio Grosso resta in stand by, Marco Baroni è vicino al Verona, Pippo Inzaghi è l'outsider.