Sampdoria, appello Federclubs: "Abbonatevi alla Nord con i ragazzi del Gruppo Cajenna"

Oggi scatta la vendita libera degli abbonamenti della Sampdoria per tutti i settori dello stadio e si registrano lunghe code agli sportelli dedicati di Samp City in via XX Settembre. La vendita libera riguarda tutti i settori, eccettuata la Gradinata Sud. Da molti anni infatti gli abbonamenti del settore più caldo del tifo doriano sono inaccessibili o quasi per il meccanismo del diritto di prelazione concesso ai vecchi tesserati e sistematicamente esercitato. Così lo scorso anno, martedì 26 luglio 2022, vista svanire la possibilità di entrare nella Sud facendo leva sul mini-abbonamento della stagione precedente, alcuni ragazzi decidono di organizzare un gruppo che potesse colorare di blucerchiato anche la Nord. Nasce così il "Gruppo Cajenna", nome scelto in omaggio alla storia dell'Andrea Doria, che dal 1909 al 1926 giocò proprio sul terreno dove ora sorge la Nord, mentre il Genoa giocò a Ponte Carrega fino al trasferimento del 1911. Il tifo particolarmente caldo dei sostenitori doriani, a stretto contatto con i giocatori avversari, valse ad apporre al campo un nome evocativo delle efferatezze legate alla storia della famigerata colonia penale francese sita in Guyana, con i prigionieri reclusi sulla terribile "Isola del Diavolo". Cinquant'anni fa uscì "Papillon", con Steve Mc Queen e Dustin Hoffman, ispirato proprio alla vera storia di un evaso dalla Cajenna.

A riassumere la storia in chiave Sampdoria è la Federclub: "In breve tempo, grazie ai loro sforzi, i Cajenna, questo il nome carico di significato che viene adottato, passano dall’essere poche persone che appena si conoscevano (nella foto, i fondatori con il presidente Marco Lanna), a diventare un fattore via via sempre più noto e ammirato da tutti gli altri settori dello stadio. La Nord rinasce con cori e coreografie, compaiono i primi oggetti di merchandising e a gennaio parte il primo pullman con destinazione Reggio Emilia. L’affiliazione alla Federclubs, avvenuta a luglio, è in ordine cronologico solo l’ultimo dei tanti passi compiuti in così poco tempo. Tutto ciò, è bene sottolinearlo, nella stagione più drammatica della nostra storia".

"Adesso, alle porte di quello che deve essere il campionato della rinascita, è necessario che tutti coloro che possono si abbonino con amore in Nord e la colorino sempre più di blucerchiato. Solo così - conclude la Federclubs - si potrà dare un aiuto concreto alla Samp e a questi magnifici ragazzi. La battaglia sarà dura, i Cajenna sono pronti, lo spettacolo non mancherà".