Sampdoria, altro tonfo al Ferraris: il Venezia vince 2-1 in rimonta

La Sampdoria è in crisi, perde la seconda partita consecutiva a Marassi, col Venezia finisce come col Pisa anzi peggio, perché i blucerchiati passano in vantaggio con Pedrola, ma col passare dei minuti si afflosciano cedendo al sorpasso veneziano, prima con gol di Gytkjaer di testa e poi di Tessmann su punizione, con Stankovic più che incerto. Seconda sconfitta su tre gare. Si profila una stagione in salita.



Eppure nel primo tempo si vedono buone cose. Il tecnico blucerchiato schiera Ghilardi titolare e De Luca al posto di La Gumina in avanti. In avvio De Luca di testa sfiora il palo alla sinistra di Joronen. Quindi ci prova Ricci, sempre dalla distanza, pallone a lato. Al 24' Borini chiama Joronen a una gran parata. Al 27' ci prova Pedrola ma il portiere si trova il pallone addosso. Si va all'intervallo sul risultato di parità. I blucerchiati hanno cercato il gol senza trovarlo, concedendo di contro poco alle controffensive neroverdi.

Dopo l'intervallo, si attendono le prime mosse dei due allenatori, per spezzare l'equilibrio di gioco e risultato. Esce De Luca, acciaccato nel finale della prima frazione, a beneficio di La Gumina. Ma a sbloccare il risultato è Pedrola, con un guizzo in area di cinismo e concretezza. La Sampdoria reclama al 56' un rigore per spinta di Altare su La Gumina, ma il controllo Var esclude irregolarità. Al 62' Depaoli chiama Joronen a deviare in corner. Il Venezia cresce e pareggia su corner con l'appena entrato Gytkjaer, che subito dopo colpisce la traversa sempre di testa, tutto solo a porta vuota. Sampdoria in sofferenza, Venezia padrone del campo: Stankovic si salva in corner su Bjarkason. Ma deve capitolare, non incolpevolmente, sulla punizione di Tessmann, tutt' altro che irresistibile. Nel recupero non succede più nulla, finisce malissimo.



SAMPDORIA-VENEZIA 1-2

RETI: 47' Pedrola, 72' Gytkjaer, 89' Tessmann

SAMPDORIA (4-3-3): Stankovic; Stojanovic, Ghilardi, Murru, Giordano; Depaoli (75' Lemina) Ricci (57' Ricci), Verre; Pedrola (91' Pedrola), De Luca (46' La Gumina), Borini (75' Panada). All.: Pirlo.

VENEZIA (4-3-3): Joronen; Candela, Altare, Idzes, Zampano; Busio (60' Bjarkason), Tessmann, Ellertsson (60' Lella); Pierini (71' Olivieri), Pohjanpalo, Johnsen (71' Gytkjaer) All.: Godinho (squalificato Vanoli).

ARBITRO: Minelli.

NOTE: Ammoniti Verre, La Gumina, Giordano, Stojanovic. Abbonati 18.224 rateo 200.227,63. Mini abbonamenti 425 rateo 7.257,50. Paganti gara 2.789 incasso 56.967,00