Sampdoria, al via la campagna abbonamenti: date, numeri, prezzi

Scatta domani, mercoledì 12 luglio, la campagna abbonamenti della Sampdoria.

PRELAZIONI SUD - Si parte con la fase di prelazione riservata alla Gradinata Sud, che durerà da mercoledì 12 a sabato 22 luglio, con la vendita di eventuali rimanenze da definire in un successivo momento. Prezzi: 230 intero, 120 Under 18.

PRELAZIONI ALTRI SETTORI - Da martedì 25 luglio a lunedì 31 luglio sarà possibile esercitare la prelazione negli altri settori (Tribuna, Distinti e Gradinata Nord)

VENDITA LIBERA - La vendita libera di tutti i posti disponibili e non rinnovati in prelazione durerà dal 1 agosto al 18 agosto.

MODALITA' - Sarà possibile acquistare l'abbonamento online su sampdoria.ticketone.it , al Service Center presso Samp City in via XX Settembre 252 e presso le ricevitorie QuiTicket abilitate.

AGEVOLAZIONI - Sono previsti quattro tipi di agevolazioni:

ABBONAMENTO ROSA - Per le donne nate dal 1/1/1959 al 31/12/2005

ABBONAMENTO OVER 65 - Per tutti i nati prima del 31/12/1958

ABBONAMENTO UNDER 18 - Per tutti i nati dal 1/1/2006

ABBONAMENTO UNDER 12 - Per tutti i nati dal 1/1/2012 (solo per la Gradinata Nord)



PREZZI

GRADINATA SUD: intero 230, under 18 120.

GRADINATA NORD: intero 200, rosa 170, under 18 80, under 12 20.

DISTINTI: intero 350, rosa 290, over 65 240, under 18 150

TRIBUNA INFERIORE: intero 800, rosa 690, over 65 580, under 18 390.