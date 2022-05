Sampdoria, a giorni previsto un incontro tra Giampaolo e dirigenza

di Redazione

Il tecnico con la salvezza si è garantito il rinnovo ma ha chiesto di sapere bene la situazione e capire che futuro lo aspetta

In casa Sampdoria si guarda ovviamente al futuro ma anche al presente. In attesa che il nuovo advisor (Banca Lazard) venga nominato ufficialmente e che quindi si metta al lavoro per cercare un acquirente, il presidente Lanna e i consigliere devono far fronte alle cecessità immediate. Prima fra tutte quella del nodo allenatore. Giampaolo con la salvezza si è garantito il rinnovo ma ha chiesto un incontro con la dirigenza per fare il punto della situazione e capire che futuro lo aspetta.

Per spiegare ai tifosi cosa sta succedendo la società ha anche deciso di aprire un filo diretto con la Federclub presente ieri ad una parte della riunione avvenuta al termine del cda.