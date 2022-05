Sampdoria, 31 anni fa lo storico scudetto firmato Vialli e Mancini

di Redazione

Fu l’ultimo campionato non vinto da una squadra di Torino, Milano o Roma.

Trentuno anni fa, il 19 maggio 1991, come ricorda anche il club sui propri profili social, la Sampdoria vinceva lo scudetto dopo aver battuto in casa il Lecce (2-1). Guidata da Vujadin Boskov in panchina e trascinata dai 'Gemelli del goal' Vialli e Mancini, la squadra blucerchiata terminava il campionato davanti a Milan, Inter e Genoa.