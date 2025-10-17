Salvini: “Il Terzo Valico rilancerà il triangolo industriale del Nord”. Lavori al 93%, conclusione prevista in 18 mesi

Il Terzo Valico dei Giovi si avvicina al traguardo. Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, intervenuto in videocollegamento durante l’assemblea annuale dell’Unione Industriali di Torino.

Secondo quanto riferito dal ministro, l’avanzamento complessivo dei lavori ha raggiunto il 93%, nonostante alcune criticità incontrate lungo il percorso: “Il ritrovamento di gas in alcune aree ha richiesto interventi di messa in sicurezza e modifiche progettuali – ha spiegato Salvini – ma siamo comunque vicini alla conclusione delle opere civili, che contiamo di terminare entro la primavera del 2027”.

L’opera è considerata una delle infrastrutture chiave per potenziare i collegamenti tra Milano, Torino e Genova, le tre città che storicamente costituiscono il triangolo industriale del Nord Italia. “Il Terzo Valico – ha sottolineato Salvini – è un progetto che farà la differenza, perché riporterà Milano, Torino e Genova al centro della logistica e dell’economia italiana ed europea”.

Il completamento del collegamento ad alta capacità tra Piemonte, Lombardia e Liguria è atteso non solo per favorire il trasporto merci tra il porto di Genova e il resto d’Europa, ma anche per ridurre i tempi di percorrenza e migliorare l’efficienza complessiva della rete ferroviaria.

