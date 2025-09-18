Salone Nautico, il ristorante San Giorgio pronto ad accogliere la clientela internazionale

In occasione del Salone Nautico, il Ristorante San Giorgio registra un’affluenza in crescita sia a pranzo che a cena, confermandosi uno dei punti di riferimento per la clientela italiana e internazionale in visita in città.

Situato a pochi passi dal cuore pulsante dell’evento, il locale è da giorni al centro di un vero e proprio “assalto pacifico” da parte di turisti, espositori e operatori del settore nautico, alla ricerca di una cucina che coniughi qualità, tradizione e servizio impeccabile.

Flusso in aumento - "Abbiamo notato un aumento costante delle prenotazioni – spiega la direzione del ristorante e il pubblico è molto variegato: dagli armatori agli appassionati, dai giornalisti ai visitatori stranieri. Per molti, il San Giorgio è diventato una tappa fissa, anche più volte durante la settimana del Salone".

I piatti più richiesti - Un perfetto equilibrio tra terra e mare. Dalle trofie al pesto con patate e fagiolini alle grigliate di pesce fresco, dai carpacci di mare alle carni selezionate del territorio, la proposta gastronomica del San Giorgio riesce ad accontentare ogni palato. Tra le specialità che riscuotono più successo, spiccano i ravioli di borragine, il branzino al forno con verdure di stagione e il classico fritto misto alla genovese.

Un evento che dura poco - Se il Salone durasse più a lungo, ne beneficerebbe tutta la città – aggiunge il team del ristorante – non solo per l’indotto diretto, ma anche per l’atmosfera internazionale che si respira e che valorizza la ristorazione e l’accoglienza genovese nel suo complesso».

Un’occasione che conferma ancora una volta come il binomio tra nautica e gastronomia possa rappresentare una leva strategica per il turismo di qualità a Genova. E il San Giorgio ne è una delle migliori espressioni.

"Le perle di Genova" sono il piatto esplosivo di bontà preparato dallo chef del ristorante: una ricetta tramandata dalla mamma di Danilo Scala titolare del San Giorgio. Se ne parlerà presto a Liguria Live.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.