Salone Nautico, Giovannini su un possibile ministero per il mare: "Non ci credo per niente"

"Non credo molto al ministero per il mare. Anzi non ci credo per niente, all'istituzione di un ministero per il mare. Perché l'economia del mare va coniugata con l'economia della terra". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini, all'inaugurazione del 62/mo Salone Nautico di Genova, facendo due esempi che riguardano Genova e Bari. "Non possiamo solo pensare a quello che accade sul mare o nei punti di approdo ma dobbiamo legare tutta questa trasformazione a quello che accade nelle città perché gran parte dei nostri porti sono nelle città" ha aggiunto e in ogni caso "credo che abbiamo dimostrato in questi mesi che lavorare sul mare e su tutta l'economia del mare è possibile anche con l'attuale assetto istituzionale".