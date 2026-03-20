Salis: "Il centrodestra non sa fare opposizione ed è ossessionato dalla mia vita"

La sindaca di Genova Silvia Salis è tornata sulle polemiche scaturite dalla sua trasferta a Carrara in occasione della partita della Sampdoria. Dopo il video pubblicato su Instagram, Salis approfondisce la sua posizione in merito, sostenendo che il comportamento del centrodestra derivi da un'assenza di argomenti sui temi e che ci sia una sorta di ossessione riguardo la sua vita. Tutto questo avrebbe avuto la conseguenza di una perdita in termini di voti e credibilità.

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