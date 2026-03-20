Alessio Piana ricorda Bossi: "Un visionario geniale, predisse che la Ue avrebbe trasmesso via fax la finanziaria all'Italia"

Alessio Piana, da ex adolescente e poi giovanissimo aspirante politico ad assessore regionale, il suo ricordo di Umberto Bossi il giorno dopo la sua scomparsa:

"Ho il ricordo di un uomo visionario, geniale, carismatico, una persona che ho apprezzato tantissimo e che ho iniziato anche a comprendere con la militanza, perché sono stato testimone di alcune affermazioni che mi avevano lasciato sicuramente molto stupore e che subito però non avevo colto e poi con il tempo ho avuto modo davvero di rendermi conto di come fosse una persona che aveva proprio la capacità di immaginare il futuro e la prospettiva. Una di queste per esempio era un'affermazione che aveva fatto in occasione di un comizio in cui aveva affermato che arriverà un giorno in cui da Bruxelles verrà trasmessa via fax all'Italia la manovra finanziaria e caspita se aveva ragione!".

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