Salerno, stazione marittima: Tar conferma gestione locale, respinto ricorso consorzio crocieristico

La gestione della stazione marittima di Salerno resta nelle mani del consorzio locale formato da Salerno Cruises s.r.l. e Salerno Stazione Marittima S.p.A.. Il Tar di Salerno ha infatti respinto il ricorso presentato da Terminal Napoli, cordata che riunisce alcuni dei principali operatori del settore crocieristico, tra cui Msc, Costa Crociere e Royal Caribbean, contro l’affidamento deciso dall’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale nell’estate del 2024.

Al centro della contestazione c’erano le previsioni contenute nell’offerta tecnica dell’aggiudicatario, giudicate dai ricorrenti eccessivamente ottimistiche. Secondo Terminal Napoli, le stime ipotizzavano una crescita dei passeggeri e delle toccate di navi non coerente con la storia recente del porto di Salerno né con l’andamento generale del traffico crocieristico nel Mediterraneo, arrivando a prevedere un aumento medio annuo del 24% dei passeggeri e del 18% delle toccate.

I giudici amministrativi hanno però ritenuto legittima la valutazione dell’Autorità portuale, sottolineando come le previsioni di crescita, pur discutibili e soggette a variabili esterne, non siano manifestamente irragionevoli né macroscopicamente errate. A rafforzare la decisione, la presenza nel contratto di specifiche clausole risolutive e penali, pensate proprio per tutelare l’amministrazione in caso di scostamenti significativi rispetto agli obiettivi dichiarati.

Il Tar ha inoltre evidenziato che ogni piano economico-finanziario implica inevitabilmente una componente di rischio, legata alla concorrenza tra scali e all’evoluzione del mercato. Anche il calo registrato nel 2024, con una flessione dell’8,4% dei crocieristi rispetto all’anno precedente, non è stato ritenuto sufficiente a invalidare l’impianto complessivo delle previsioni.

