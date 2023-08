Sabiri, ex Sampdoria: sogno Fiorentina già finito, all’Empoli in prestito

E' durata poco la favola viola di Abdelhamid Sabiri. Il centrocampista offensivo nazionale marocchino - emigrato bambino con la famiglia in Germania, a Francoforte sul Meno, doppia cittadinanza ma passaporto calcistico delle origini, visto al Mondiale in maglia rossoverde dove ha segnato un gol al Belgio - non ha convinto Vincenzo Italiano e così andrà in prestito all'Empoli, senza aver mai giocato in campionato con la maglia della Fiorentina.

Sabiri, arrivato in Italia nel 2020 all'Ascoli, acquistato dalla Sampdoria nel gennaio 2022, si era messo in luce fino a segnare il gol decisivo nel derby del 30 aprile (nella foto). Ma nel torneo successivo il calciatore sembrava commettere lo stesso errore che ad Ascoli gli aveva alienato il pubblico e gli stessi compagni di squadra: sentirsi stretta la compagine di appartenenza e il relativo campionato, il che non sarebbe stato in sé un male, a patto di non evidenziare troppo tale stato d'animo. Tanto che, quando l'Ascoli lo aveva ceduto alla Sampdoria, la reazione della piazza picena era stata tutt'altro che negativa.

La storia dello scorso torneo è ancora fresca. Alcune prestazioni svagate, la cessione a gennaio alla Fiorentina con l'accordo della permanenza in prestito al Doria fino a fine stagione, le foto su Instagram in maglia viola quando c'era da provare ancora l'impresa disperata della salvezza in blucerchiato, il rigore sbagliato col Bologna nella partita che segnava la resa, il resto dell'annata praticamente da fuori rosa. Ma l'agognato passaggio alla Fiorentina non sembra aver determinato un salto di qualità nella carriera di Sabiri, un calciatore dall'indubbio talento e dai colpi geniali, ma che forse è il principale avversario di se stesso. Ricomincerà da Empoli, che fa quasi rima con Ascoli. Ha quasi 27 anni ma è ancora in tempo per tornare il Sabiri che aveva illuso la Sud, deludendola poco dopo.