Villa Scassi: domani Open Day di visite urologiche gratuite

Domani, sabato 18 aprile 2026, l’Ospedale Villa Scassi di Genova si trasforma nel fulcro nevralgico della prevenzione maschile sul territorio ligure, dando ufficialmente il via al fine settimana dedicato all'iniziativa "Uomo in Salute". Questo appuntamento rappresenta una tappa fondamentale nel calendario della sanità pubblica regionale e segue la scia dei successi ottenuti durante le giornate dedicate alla salute femminile, spostando ora l'attenzione su una fascia di popolazione, quella maschile, storicamente più restia a sottoporsi a controlli periodici. L'obiettivo primario della giornata è quello di abbattere i tabù legati alla salute urologica, offrendo ai cittadini la possibilità di effettuare visite specialistiche gratuite focalizzate sulla diagnosi precoce di patologie della prostata, del testicolo e di problematiche comuni come il varicocele, che se ignorate possono avere conseguenze serie nel lungo periodo.

L'accesso alle prestazioni presso i padiglioni di urologia del Villa Scassi è stato strutturato per essere il più semplice e immediato possibile: i cittadini potranno infatti presentarsi spontaneamente senza dover esibire l'impegnativa del medico curante e senza la necessità di una prenotazione preventiva tramite CUP. Questa formula di "open day" mira a intercettare anche chi, per ragioni lavorative o burocratiche, fatica ad accedere ai canali ordinari di visita. La validità dell'iniziativa non si esaurisce nel semplice consulto, poiché gli specialisti dell'ospedale assicureranno una vera e propria continuità assistenziale: qualora durante la visita dovessero emergere sospetti clinici o la necessità di approfondimenti, il paziente verrà immediatamente preso in carico dalla struttura e inserito nei percorsi diagnostici di secondo livello, come ecografie o esami ematici specifici, garantendo una gestione completa all'interno del sistema ASL3.

Per chiunque fosse interessato a usufruire dei consulti urologici gratuiti presso il Villa Scassi, il consiglio degli organizzatori è quello di recarsi in ospedale fin dalle prime ore del mattino, data la massiccia affluenza prevista e l'importanza di un'iniziativa che mette la diagnosi precoce a disposizione di tutti in modo gratuito e semplificato.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.