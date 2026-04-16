Genova, apre la Casa di Comunità di via Assarotti: assistenza h24 e servizi integrati per i cittadini

Un presidio sanitario aperto 24 ore su 24, nel cuore della città, con l’obiettivo di rendere più accessibili e coordinati i servizi per i cittadini. È stata inaugurata il 16 aprile la Casa della Comunità “hub” di via Assarotti 35, struttura destinata a svolgere un ruolo centrale nella rete dell’assistenza territoriale ligure.

Con questa apertura, il sistema regionale raggiunge le 32 Case della Comunità operative, articolate tra sedi “hub”, attive senza interruzioni, e sedi “spoke”, con orario diurno. Il modello punta a intercettare i bisogni sanitari a bassa complessità, offrendo una risposta diffusa sul territorio e contribuendo a ridurre l’afflusso improprio agli ospedali.

La nuova struttura genovese garantisce l’accesso diretto ai servizi e la presenza continuativa di un medico di medicina generale, supportato da una rete di specialisti e professionisti sanitari. L’organizzazione è pensata per assicurare una presa in carico integrata della persona, favorendo la continuità assistenziale e il coordinamento tra i diversi livelli di cura.

L’edificio che ospita la Casa della Comunità risale alla fine dell’Ottocento ed è stato oggetto di un intervento di riqualificazione che ha consentito di coniugare il valore storico con le esigenze di un presidio sanitario moderno. La struttura si sviluppa su più piani, ciascuno dedicato a specifiche funzioni.

Nei livelli interrati trovano spazio la Centrale Operativa Territoriale, punto nevralgico per il coordinamento dei servizi, le attività di cure palliative e l’assistenza infermieristica domiciliare. Sono presenti anche servizi legati ai prelievi domiciliari, alla pneumologia territoriale e alla tutela dei diritti del malato.

Al piano terra si concentrano i principali servizi amministrativi e di primo accesso, tra cui l’anagrafe sanitaria, il centro unico di prenotazione (CUP), il punto unico di accesso e le attività di assistenza protesica. Sono inoltre attivi il centro prelievi, il medico di distretto e il Punto Facile Asl3, con funzioni di supporto e orientamento per i cittadini.

Il primo piano rappresenta il cuore dell’attività clinica quotidiana, con l’ambulatorio infermieristico attivo h24 per la continuità assistenziale, gli ambulatori dei medici di medicina generale, la diagnostica di base e numerose specialistiche ambulatoriali, tra cui oculistica, ortopedia, otorinolaringoiatria, neurologia, cardiologia, dermatologia e reumatologia. Sono inoltre presenti servizi dedicati alla gestione delle patologie croniche.

Al secondo piano si sviluppano attività legate all’assistenza alle persone con disabilità e alla cardiologia territoriale, mentre il terzo piano ospita i servizi di fisioterapia domiciliare, i programmi di attività fisica adattata e le funzioni di segreteria e coordinamento.

Il rafforzamento della rete territoriale resta un obiettivo prioritario, con particolare attenzione alle aree interne della regione, dove l’accesso ai servizi sanitari presenta maggiori criticità rispetto ai contesti urbani e costieri. In questo quadro, le Case della Comunità rappresentano uno strumento strategico per garantire una presenza più capillare e una maggiore equità nell’offerta sanitaria.

I dati più recenti indicano una crescita nell’utilizzo di queste strutture, con un numero significativo di accessi registrato anche durante i periodi festivi, a conferma di una progressiva diffusione e conoscenza del servizio tra la popolazione.

Per favorire ulteriormente l’avvicinamento dei cittadini a questo modello, nel fine settimana del 18 e 19 aprile è prevista un’apertura straordinaria di tutte le Case della Comunità della Liguria, con la possibilità di accedere gratuitamente a visite e prestazioni senza prenotazione.

La Casa della Comunità di via Assarotti si inserisce così in un percorso di riorganizzazione della sanità territoriale che punta su prossimità, integrazione dei servizi e continuità assistenziale, delineando un modello destinato a consolidarsi nel tempo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.