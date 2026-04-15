La Spezia, Bucci: "Il cronoprogramma del nuovo ospedale Felettino è rispettato"

Il nuovo ospedale del Felettino continua a prendere forma e registra un avanzamento significativo con il completamento dei primi due piani della struttura. Si tratta di un passaggio fondamentale per uno dei cantieri più rilevanti della Liguria, atteso da decenni dal territorio spezzino e oggi entrato in una fase pienamente operativa.

Il quadro dell’intervento restituisce numeri importanti che testimoniano l’intensità dell’attività in corso. Sono oltre 80 gli operai e tecnici specializzati impegnati quotidianamente nel cantiere, mentre sono già stati realizzati più di 20mila metri quadrati di calcestruzzo e posate circa 4mila tonnellate di acciaio. La movimentazione di terra ha raggiunto gli 80mila metri cubi, con circa 5mila viaggi effettuati dai camion.

Dal punto di vista strutturale risultano completati il primo e il secondo solaio dell’edificio, mentre sono già iniziate le lavorazioni per le elevazioni tra il secondo e il terzo piano. Il cronoprogramma prevede entro la fine di giugno il completamento delle strutture fino al terzo livello e l’avvio delle lavorazioni per il quarto piano, mantenendo un ritmo di costruzione di circa un piano ogni 45 giorni.

L’intervento procede nel rispetto delle tempistiche stabilite, con la conclusione dei lavori prevista per l’inizio del 2028. Nei mesi successivi sarà avviata la fase di allestimento sanitario, con l’obiettivo di arrivare all’inaugurazione entro la fine di giugno dello stesso anno. La fase più complessa del cantiere è stata superata e l’organizzazione attuale consente di procedere con una maggiore rapidità grazie all’impiego di tecniche costruttive moderne.

Il progetto rappresenta uno dei principali investimenti infrastrutturali della regione in ambito sanitario e punta a dotare la città della Spezia di una struttura all’avanguardia, capace di rispondere alle esigenze future della popolazione e di garantire standard elevati di assistenza.

Il cantiere è gestito dalla ditta appaltatrice Guerrato Spa, attraverso la controllata Felettino Hospital Service, mentre la parte impiantistica è affidata a Nuova Psc Srl. L’intervento si inserisce in un modello di partenariato pubblico-privato che ha previsto un investimento iniziale significativo da parte dell’impresa, con un impegno economico superiore ai 30 milioni di euro prima dell’avvio del finanziamento bancario.

Dal punto di vista progettuale, il nuovo ospedale si svilupperà su una superficie sanitaria complessiva di oltre 56mila metri quadrati. La struttura sarà articolata in quattro torri collegate da un asse centrale, per un totale di nove piani più un livello tecnico interrato. Sono previsti 506 posti letto, oltre a 889 posti auto, di cui 23 riservati a persone con disabilità, e 76 posti moto.

Il cronoprogramma delle opere prevede ulteriori passaggi chiave nei prossimi mesi. Entro aprile del prossimo anno sarà completata la struttura portante dell’edificio, seguita dalla realizzazione delle facciate esterne. A partire da gennaio 2027 prenderanno invece il via gli scavi per il parcheggio interrato, con conclusione prevista entro l’autunno dello stesso anno.

L’opera si inserisce in un più ampio percorso di rinnovamento della sanità ligure e rappresenta una risposta concreta a una richiesta storica del territorio. L’avanzamento regolare del cantiere e il rispetto delle tempistiche indicano un percorso solido verso la realizzazione di una struttura moderna, efficiente e in grado di diventare un punto di riferimento per tutta l’area spezzina

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