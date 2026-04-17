San Martino, il nuovo direttore di senologia: "Sento la responsabilità"

Un nuovo capitolo si apre per la Chirurgia Senologica del Policlinico San Martino di Genova. Il Dottor Piero Fregatti ha assunto la direzione della clinica, un ruolo chiave per la salute delle donne nel territorio ligure.

Nonostante il peso di un incarico così prestigioso, Fregatti si è mostrato sereno e pronto alla sfida. Ai nostri microfoni ha ammesso con sincerità il carico emotivo del momento, senza però nascondere la sicurezza derivante dall'esperienza maturata sul campo. "Un po' di responsabilità la sento addosso, è innegabile" – ha dichiarato – "ma sono due anni che mi preparo a questo momento nel ruolo di facente funzioni."

In effetti, per Fregatti non si tratta di un salto nel buio, ma del naturale traguardo di un percorso iniziato tempo fa. Questi due anni di "test sul campo" gli hanno permesso di rodare l'equipe e affinare i protocolli di un reparto che oggi rappresenta un'eccellenza assoluta nella lotta al tumore al seno.

L’obiettivo per il futuro è chiaro: continuare a coniugare l’eccellenza chirurgica con un’attenzione profonda al percorso umano delle pazienti. Con questa nomina, il San Martino conferma la volontà di puntare su professionisti che conoscono a fondo il tessuto dell'ospedale, garantendo continuità e innovazione in un ambito, quello senologico, dove il tempo e la precisione sono tutto.

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