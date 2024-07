SA-CONNECTIVITY: parte progetto internazionale d’interconnessione multimodale Adriatico Sud

“Connecting the South-Adriatic: establishing a secure, efficient, and resilient connectivity governance”, è il titolo del progetto avviato questa mattina con il Kick off Meeting, presso la Regione Puglia, alla presenza di tutti i partner di progetto e di Aurora Losacco, project officer del Segretariato Congiunto del Programma Interreg IPA South Adriatic 2021-2027.

Finanziato con circa sei milioni di euro dal Programma INTERREG IPA South Adriatic 2021-2027, SA-CONNECTIVITY vede Capofila la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture per la Mobilità, diretta dall’ing. Irene di Tria.

Gli altri partner di progetto sono l’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio-ASSET, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, che ha in programma interventi volti a migliorare la fruizione e la sicurezza del porto di Termoli, la Regione Molise, per l’Albania il Ministero delle Infrastrutture e dell’Energia e il Porto di Durazzo, per il Montenegro il Ministero dei Trasporti e degli Affari marittimi e il Porto di Bar.

Obiettivo è il miglioramento dell’interconnessione multimodale all’interno dell’area dell’Adriatico Meridionale, agendo sulla Rete transeuropea dei trasporti (Rete TEN-T) e promuovendo una mobilità sostenibile, verde e intelligente, potenziando la cooperazione e lo scambio di competenze tra le regioni coinvolte.

Il progetto “SA-Connectivity” conta su un finanziamento complessivo di circa 6 milioni di euro, di cui, per i partner italiani, l’80% a valere sul Programma Interreg South Adriatic 2021-2027 – Italia, Albania e Montenegro, mentre il restante 20% di cofinanziamento nazionale a valere sul Fondo di Rotazione a norma della Delibera CIPESS n. 78/2021 del 22/12/2021.

Alla Regione Puglia sono stati assegnati circa 2 milioni di euro destinati al finanziamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’adeguamento di un tratto della SS 16, compreso tra Mola di Bari e Fasano, con corsia dinamica in coerenza con gli obiettivi generali di sviluppo della Regione Puglia e, soprattutto, con il Piano Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti approvato con DGR n. 1832 del 07/12/2023.

Nell’ambito del progetto “SA-Connectivity” la Regione Puglia svilupperà anche una piattaforma informatica ICT da popolare con le informazioni più rilevanti sulle varie modalità di trasporto in Puglia e nella Regione Molise, comprese quelle inerenti alle principali rotte di collegamento con l’Albania e il Montenegro, così da rafforzare la posizione della nostra regione come principale hub europeo per la connettività con i Balcani.

La durata del progetto è di 54 mesi e si concluderà a dicembre 2027.

“La Regione Puglia è ancora una volta capofila di un progetto di cooperazione internazionale, che promuove la mobilità sostenibile e l’intermodalità, permettendo ai paesi transfrontalieri di confrontarsi sulle buone pratiche – ha detto l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento -. Un programma che aiuterà anche a rafforzare il senso di appartenenza all’area dell’Adriatico Meridionale”.