S. Margherita Ligure, premio Umberto Bindi: otto finalisti e un omaggio a Giorgio Gaber

Un omaggio a Giorgio Gaber con Neri Marcorè a cui andrà il premio alla carriera, Gian Piero Alloisio, che riceverà il premio Artigianato della Canzone, e Ginevra, premio New Generation. Si presenta così la XIXª edizione del Premio Umberto Bindi, in programma a Santa Margherita Ligure dal 7 al 9 luglio nell'anfiteatro dei Giardini a Mare, dedicato proprio al cantautore genovese scomparso nel 2002. Otto come ogni anno i giovani artisti finalisti chiamati a esibirsi davanti a una giuria con una canzone propria e una cover di Bindi.

La serata di sabato 8 luglio decreterà il vincitore tra Irene Buselli, Calliope, Edoardo Chiesa, Andrea Leandro, Mae, Simone Maritano, Massiel, Tommy Scerd. Venerdì 7, l'omaggio a Gaber con le esibizioni e le premiazioni di Marcorè, Alloisio, Ginevra. Sul palco anche Federico Sirianni e l'orchestra dell'Accademia del Chiostro. Domenica mattina esibizione in versione "artisti da strada" del vincitore e della cantautrice ligure Cance che presenterà il suo nuovo lavoro.

Durante i giorni della manifestazione si tengono anche showcase, dibattiti, presentazioni di dischi d'autore e libri come 'L'anello di Bindi: canzoni e cultura omosessuale in Italia dal 1960 a oggi' del giornalista e saggista Ferdinando Molteni. "Anche quest'anno è stato molto bello fare questa immersione tra le 400 domande di partecipazione che ci sono arrivate da tutta Italia - spiega il cantautore Sergio Vallarino in arte Zibba, direttore artistico del premio - Sarà un'edizione molto sentita e credo che la serata del sabato riserverà molte sorprese con i finalisti".

Il Premio Bindi è organizzato da Le Muse Novae con il contributo del comune di Santa Margherita Ligure, di Regione Liguria, di NuovoImaie e Soundreef. "Un festival musicale in riva al mare che non è solo musica e una premiazione che non è solo una gara - ha detto il sindaco di santa Margherita Paolo Donadoni - Il Bindi è ricerca, passione, talento, spettacolo ed è soprattutto omaggio a Umberto Bindi: il ricordo di un grande artista che ne tiene viva la memoria".