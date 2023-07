S. Margherita Ligure, a Neri Marcoré il premio "Umberto Bindi" alla carriera

"Un premio alla carriera in vita mi deve far preoccupare, vuol dire che ce n'è molta alle spalle e chissà quanta davanti". Scherza Neri Marcoré che a Santa Margherita Ligure riceve il Premio Bindi alla carriera. Ma si fa serio quando parla del cantautore genovese.

"Il premio Bindi - dice - è qualcosa che mi inorgoglisce molto perché Umberto Bindi è stato un artista non apprezzato abbastanza in vita, ha dovuto soffrire il frutto di tanta ipocrisia e pregiudizi. Essere associato a questo artista così raffinato mi fa un enorme piacere". Il riferimento è alla vita privata del musicista genovese, autore di capolavori come "Arrivederci", "Il nostro concerto" e "La musica è finita", il più colto e raffinato della cosiddetta "scuola genovese", in realtà un astro eccentrico e appartato, emarginato per via di alcuni aspetti della personalità poco compatibili con il tempo in cui gli toccò vivere. La sua canzone d'amore più bella, un addio, era dedicata a un uomo.

La fama di artista, con solidi studi classici al conservatorio e una preparazione da melodramma, gli è sopravvissuta. Le sue composizioni hanno superato il tempo e vennero colte in diretta da chi avesse un'anima che vibrava sulle sue stesse frequenze: memorabile è la versione di "Arrivederci" resa da Chet Baker, con la sua voce esile e inarrivabile, in una sequenza marginale del musicarello "Urlatori alla sbarra", reperto di quell'epoca confusa e felice in cui Buster Keaton poteva girare il suo ultimo film con Franco e Ciccio, ispirando a sua volta una gigantesca canzone-racconto di Claudio Lolli.

Marcoré è stato premiato in quanto ritenuto 'il massimo divulgatore del teatro canzone di Gaber" Marcoré è stato ospite della prima serata del Festival Bindi che si chiude oggi con la proclamazione dell'artista vincitore tra gli otto giovani finalisti.

Con Marcoré, che ha reso omaggio a Giorgio Gaber a 20 anni dalla scomparsa, sono stati premiati anche la giovane Ginevra, torinese che si è messa in luce al Festival di Sanremo, con il riconoscimento New Generation e il genovese Gian Piero Alloisio , artefice a suo tempo dell'Assemblea Musicale Teatrale e storico collaboratore di colleghi come Guccini Lolli Gaber e Jannacci, con il premio Artigianato della Canzone.