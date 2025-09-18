Ruolo nazionale alle politiche 2027? Salis frena: "Io sindaca di Genova, nessuna contrapposizione con Schlein"

"Sono la sindaca di Genova e il mio compito è qui. Non voglio essere messa in contrapposizione con Elly Schlein, che sta facendo un lavoro straordinario per tenere unito il centrosinistra". Con queste parole Silvia Salis, a margine dell’inaugurazione del 65° Salone Nautico Internazionale, ha risposto a chi la interpellava su un suo possibile futuro da protagonista nel cosiddetto campo largo, in vista delle elezioni politiche del 2027.

Tale voce circola sempre più frequentemente, anche alla luce di alcuni passaggi significativi dell'avvio nell'esperienza di prima cittadina di Genova, dalla chiamata all'orazione ufficiale a Sant'Anna di Stazzema al ruolo in evidenza alla prossima Leopolda renziana, il tutto scandito da un'attenzione crescente sui media nazionali.

Silvia Salis ha però voluto spegnere sul nascere ogni tentativo di alimentare divisioni interne alla coalizione progressista. "Questo tipo di narrazione non fa bene a nessuno – ha detto – né a chi lavora con impegno per unire, né a chi crede davvero che il centrosinistra possa tornare a vincere".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.