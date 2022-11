Rugby, a Genova troppo Sudafrica per l'Italia: gli Springbooks vincono 63-21

Grande festa al Ferraris per l'arrivo dell'Italia di rugby, ma la Nazionale non riesce nell'impresa di fermare i campioni del mondo in carica: il Sudafrica vince a Genova contro gli Azzurri per 63-21.

Dopo i successi in serie contro Samoa e, soprattutto, Australia la Nazionale italiana ha provato a tenere botta nel primo tempo contro gli Springbooks trovandosi anche avanti 10-8 dopo la meta di Capuozzo trasformata da Allan. Poi però i sudafricani sono saliti in cattedra arrivando al riposo sul 18-13 e dilagando nel secondo tempo con il punteggio finale che ha visto l'Italia soccombere per 63-21. Azzurri, però, in meta anche con Cannone e che a tratti hanno provato a reagire, senza avere la forza di mettere alle corde i quotatissimi sudafricani.