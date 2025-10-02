Rossiglione, via Caduti della Libertà cambia volto: più sicurezza e accessibilità grazie alla rigenerazione urbana

È stata ufficialmente inaugurata oggi la nuova via Caduti della Libertà, al termine dei lavori di riqualificazione che hanno trasformato una delle arterie principali del paese in uno spazio più sicuro, accessibile e funzionale. A tagliare il nastro sono stati l’assessore regionale alla Rigenerazione Urbana Marco Scajola, il sindaco Omar Peruzzo e i rappresentanti istituzionali del territorio, tra cui la consigliera regionale Katia Piccardo.

Il progetto, dal valore complessivo di 211mila euro – di cui 200mila finanziati da Regione Liguria grazie alla legge regionale 145/2018 – ha interessato un tratto strategico che collega la stazione ferroviaria con le scuole e le aree di servizio della zona Ferriera, migliorando la qualità urbana e la mobilità pedonale. “Restituiamo a Rossiglione una via centrale completamente rinnovata – ha dichiarato l’assessore Scajola – con nuovi marciapiedi, arredi urbani e maggiore sicurezza. Questo intervento si inserisce in un programma più ampio di rigenerazione urbana: solo nella provincia di Genova abbiamo sostenuto 37 progetti, con un investimento complessivo di 7,6 milioni di euro.”

Nel dettaglio, i lavori hanno riguardato la riqualificazione del viale della stazione, delle zone adiacenti alla scuola e dell’area Ferriera. Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza urbana e all’accessibilità, con l’introduzione di un percorso loges dedicato alle persone ipovedenti. “È un traguardo importante per la nostra comunità – ha commentato il sindaco Peruzzo –. Non solo abbiamo migliorato la sicurezza, ma abbiamo restituito uno spazio pubblico che ha anche un valore sociale ed educativo.”

Durante l’inaugurazione è stato annunciato anche un nuovo finanziamento per ulteriori lavori nel comune: 189mila euro per la riqualificazione di via Roma.

Dopo l’apertura del parco Cavagnari a Cicagna e l’intervento a Rossiglione, Regione Liguria prosegue il percorso di valorizzazione dell’entroterra. La prossima tappa sarà Ronco Scrivia, dove è prevista l’inaugurazione di una nuova opera di rigenerazione urbana.

