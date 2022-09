Ronco Scrivia, la Racing Force Group fornirà i caschi all'Aeronautica Militare degli Stati Uniti

L'azienda di Ronco Scrivia Racing Force Group attraverso la sua controllata statunitense Racing Force USA, Inc. ha firmato un accordo con Lift Airborne Technologies per la produzione di calotte in carbonio per il Next Generation Fixed-Wing Helmet (NGFWH) progettato per l'Aeronautica militare degli Stati Uniti. Lift è stato il vincitore finale del concorso per lo sviluppo di prototipi di un nuovo casco per gli equipaggi di aerei ad ala fissa dell'Aeronautica Militare.

Il progetto è iniziato nel 2018 per aumentare la competizione, incoraggiare l'innovazione e incorporare nuove tecnologie nello sviluppo di un nuovo casco per l'USAF. "Racing Force è orgogliosa di partecipare come partner tecnologico di Lift sfruttando l'innovazione tecnica, i materiali compositi avanzati e le tecniche di produzione utilizzate per produrre i caschi da corsa di Formula 1 con il marchio Bell Helmets", ha spiegato Kyle Kietzmann, Chief Commercial Officer di Racing Force Usa. Guido Rietdyk, Presidente e Ceo di LIFT Airborne ha aggiunto: "Vorremmo ringraziare Racing Force per la sua competenza, la sua inesauribile energia e la sua spinta per sviluppare il guscio in carbonio e aiutarci a raggiungere il traguardo del progetto NGFWH".