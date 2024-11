Shipping: trasporto marittimo chiede regole globali. Rixi: "Italia, ruolo strategico imprescindibile"

Si è svolto oggi al CNEL il convegno dal titolo “La sostenibilità del trasporto marittimo, fra snodo del commercio mondiale, transizione ambientale e digitale”, primo di un ciclo di incontri che include anche la mobilità terrestre e aerea.

Due i temi principali trattati durante l’incontro, realizzato in collaborazione con la CIU-Unionquadri e Conftrasporto. Da un lato, la sostenibilità, con la necessità di ridurre l’impatto delle attività antropiche, ma anche con l’esigenza di costruire un percorso socialmente condiviso per il benessere collettivo. Dall’altro, la sicurezza, non solo per tutelare la vulnerabilità fisica, ma anche per prevenire e contrastare gli attacchi informatici in un mondo sempre più digitalizzato.

Il convegno ha visto la partecipazione di istituzioni, associazioni e imprese. I lavori sono stati aperti dall’intervento del presidente del CNEL, Renato Brunetta: “Il trasporto marittimo svolge una funzione straordinaria. Rappresenta l’ossatura dell’economia globale, connettendo storia, relazioni, commercio e capitale umano. È una delle più alte espressioni dell’intelligenza umana, connessa al miglioramento e al benessere delle popolazioni. Senza il trasporto marittimo, la civiltà sarebbe a rischio. È quindi fondamentale comprendere come le transizioni energetica, ambientale e digitale impattino su questo settore. Ci sono tematiche cruciali da riflettere, dai combustibili alla formazione degli operatori, dalla sicurezza ai sistemi di comunicazione. E poi c’è la questione della mobilità sostenibile: metà della popolazione mondiale vive sulle coste e molti porti saranno minacciati dall’innalzamento del livello del mare. Dobbiamo prepararci a queste sfide per affrontare i cambiamenti in atto.”

Il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, ha sottolineato il ruolo strategico dell'Italia: “Stiamo vivendo una fase di profonda trasformazione del trasporto marittimo a livello globale. È essenziale creare un sistema resiliente alle transizioni in corso, che sia sostenibile ma anche ben coordinato tra tutti i partner mondiali, soprattutto nel settore della logistica. Il settore del trasporto marittimo cresce solo se c’è un collegamento globale. È anche importante investire nella digitalizzazione, migliorando l’efficienza e l’interconnessione globale, e garantire criteri condivisi per la manutenzione e la gestione delle infrastrutture. L’Italia continuerà a essere un hub strategico, capace di cogliere le sfide della digitalizzazione e della sostenibilità.”

Pasquale Russo, presidente di Conftrasporto, e Stefano Messina, consigliere CNEL e presidente di Assarmatori, hanno discusso su come le imprese del settore stiano coniugando sostenibilità ambientale, economica e sociale. “La transizione energetica – ha sottolineato Pasquale Russo – è un tema cruciale, soprattutto in Europa, che è l’unico continente al mondo a fissare obiettivi temporali. Tuttavia, la transizione energetica ha senso solo se ha un approccio globale, che includa tutti i paesi, anche quelli al momento disinteressati, come Cina e India. La sostenibilità non può essere solo ambientale, ma deve essere anche economica. Le politiche ambientali devono essere sostenibili anche per le imprese, evitando che esse vengano danneggiate".

Stefano Messina ha aggiunto: “Le imprese del trasporto marittimo stanno già facendo la loro parte nella decarbonizzazione, attraverso una crescente professionalizzazione delle risorse umane, che richiedono competenze sempre più specifiche. Ciò che chiediamo alle istituzioni, italiane e soprattutto europee, è di evitare normative locali, spesso intempestive, che colpiscono un’industria globale. Altrimenti, invece di ridurre le emissioni, l’unico effetto sarà lo spostamento dei traffici al di fuori dell’Europa, con un impatto negativo sul lavoro. Siamo favorevoli agli obiettivi di sostenibilità, ma i tempi e i modi vanno riconsiderati.”

Tra gli altri oratori, il consigliere CNEL Francesco Riva, coordinatore della Consulta nazionale per la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile, ha dichiarato: “Questo incontro è il primo di una serie di appuntamenti dedicati alla mobilità marittima, terrestre e aerea. L’obiettivo è avviare un percorso istituzionale di analisi e proposta. Il trasporto marittimo è un cardine della nostra economia, legato alla centralità dell’Italia nel Mar Mediterraneo. Ci sono molte tematiche fondamentali da affrontare, a partire dalla formazione delle figure professionali necessarie e dalla sicurezza sul lavoro.”

All’evento hanno partecipato anche Dario Soria, Direttore Generale di Assocostieri; Paolo Moretti, CEO di RINA Services; Roberto Baffigo, CEO di Velettrica; e Paolo Cremonini, Strategic Development Director di San Giorgio del Porto, che si sono confrontati su innovazione tecnologica, soluzioni digitali e combustibili green. In chiusura, Gabriella Ancora, presidente di CIU-Unionquadri, e Bernardino Grignaffini, CEO di Certego, hanno evidenziato l’importanza della formazione nella transizione digitale, con particolare attenzione alle sfide della cybersicurezza nel settore. “Come CIU-Unionquadri – ha dichiarato Gabriella Ancora – ribadiamo con forza che il ruolo dei sindacati non è solo quello di tutelare diritti e competenze, ma anche di essere attori complementari al cambiamento tecnologico. La transizione ecologica e digitale apre al sindacato spazi nuovi di proposta, che devono affiancarsi alla difesa dei diritti dei lavoratori. È una sfida complessa, ma anche un’opportunità che va colta attraverso la collaborazione con le imprese.”

Infine, i dati dell'ENISA (Agenzia dell'Unione Europea per la Cybersecurity) mostrano che, nel periodo giugno 2023 – giugno 2024, il settore dei trasporti è stato il secondo più colpito dagli attacchi informatici (con 10.100 attacchi), dopo la pubblica amministrazione. Secondo il CLUSIT, il primo semestre del 2024 ha registrato una crescita significativa degli incidenti, pari al 23%.