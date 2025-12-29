Roma: stabilito il percorso della metro D, sarà gialla e collegherà la Nomentana con Roma 70

Sarà gialla e collegherà il quartiere nord della Nomentana con quello sud di Roma 70. E’ questo quanto stabilito in una riunione ufficiale tra il sindaco Roberto Gualtieri, l’assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè, quello all’Urbanistica, Maurizio Veloccia e Roma Metropolitane in merito alla nuova linea della metropolitana di Roma.

La decisione sul percorso era necessaria per poter dare il via libera ai sondaggi preliminari.

La lunghezza sarà di circa 30,5 chilometri, 9 i miliardi di euro che serviranno per realizzarla e per i quali appena pronti i progetti di fattibilità dovranno essere trovati i finanziamenti. Un’opera imponente che potrebbe prendere avvio nel 2027 e la cui durata di costruzione sarebbe di 10 anni. I treni, come già per la metropolitana C saranno driverless, cioè senza conducente.

La nuova linea partirà da Nord-Ovest con uno dei due capolinea a Nomentana, poco fuori il Grande Raccordo Anulare. Le fermate che verranno realizzate nella prima fase dei lavori (già stabilite da alcuni mesi) saranno: Ojetti, Talenti, Adriatico, Jonio (dove sarà realizzato lo scambio con linea B1), Vaglia, Val d’Ala, Villa Chigi e Nemorense (due stazioni).

Queste potrebbero essere attive prima della conclusione di tutta la linea perché proprio a Nemorense ci sarebbe la possibilità di far invertire il senso di marcia dei treni.

La seconda fase prevede la realizzazione delle stazioni del centro storico: Buenos Aires, Fiume, Barberini (dove ci sarà lo scambio con linea A), Venezia (quello con la linea C), Mastai.

Una serie di fermate sono state inserite per la prima volta nel percorso in base al possibile maggior carico di passeggeri. Si tratta delle due in via Ippolito Nievo con ipotesi stazione ferroviaria della FL3 Quattro Venti; stazione Trastevere Fermi, Greppi, Forlanini, Morelli-Colli Portuensi, Largo La Loggia, Villa Bonelli, Magliana nuova, Eur Magliana (scambio con la linea B), Agricoltura, Tintoretto e Roma 70.

