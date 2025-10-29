Roma: Regione proroga gli attuali divieti di circolazione nella Ztl Fascia Verde

Con una delibera, la Giunta Regionale del Lazio ha accolto la richiesta di Roma Capitale e ha prorogato gli attuali divieti di circolazione all’interno della Ztl Fascia Verde.

“Si tratta di una notizia positiva – ha dichiarato l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè – Dopo l’approvazione, prima da parte della Giunta Regionale e poi del Consiglio Regionale, del Piano della Qualità dell’Aria, che prevedeva l’estensione dei divieti ai veicoli a benzina Euro 4 e diesel Euro 5, abbiamo presentato alla Regione Lazio la richiesta di proroga degli attuali divieti – quindi fino a benzina Euro 2 e diesel Euro 3 – accompagnandola con un piano di misure alternative”.

L’assessore ha ricordato che la decisione arriva “a seguito di un lungo periodo di interlocuzione tra i Dipartimenti Ambiente e Mobilità di Comune e Regione, insieme all’Arpa Lazio. Il risultato di oggi – ha aggiunto Patanè – ci consente, con reciproca soddisfazione, di non inasprire i divieti alla circolazione dei veicoli nella Fascia Verde, evitando allo stesso tempo un peggioramento della qualità dell’aria”.

