Genoa, l'Olimpico resta un tabù: la Roma vince 3-1. Masini in lacrime per il primo gol da professionista

Il Genoa esce con le ossa rotte dall'Olimpico di Roma, i giallorossi vincono 3-1 grazie ai gol di Dovbyk ed El Shaarawy e lo sfortunato autogol di Leali che taglia le gambe al Grifone. Prova comunque compatta, in particolare nel primo tempo, da parte dei rossoblù che dopo il gol dell'1-0 subìto reagiscono pareggiando con Masini, che alla prima da titolare trova il primo gol da professionista. Il classe 2001 non trattiene le lacrime dopo la rete del momentaneo 1-1

Poca lucidità sotto porta per un Genoa che comunque ha creato brividi alla Lupa di Ranieri: si rimane a 23 punti in classifica, prossimo impegno in casa contro il Monza. Da valutare Bani, uscito alla mezz'ora per infortunio

LA CRONACA

Doppio tentivo nei primi minuti da parte di Saelemaekers, conclusione fuori dallo specchio in entrambi i casi. Al 9' calcio di punizione dal limite per la Roma, traiettoria ottima di Dybala con il pallone che centra l'incrocio dei pali.

Al quarto d'ora la prima conclusione da parte del Genoa: ripartenza rossoblù condotta da Throsby che apre per Zanoli a destra, il laterale pesca Miretti a rimorchio ma il tiro è debole e centrale: poteva sfruttarlo meglio

Problemi per Mattia Bani alla mezz'ora, costretto ad essere sostituito il difensore rossoblù che si ferma dopo aver sentito tirare: al suo posto entra Sabelli.

Un sogno per il giovane Patrizio Masini, che al 33' trova all'Olimpico il primo gol da professionista: sul corner di Miretti, il centrocampista si svincola dalla marcatura di Pellegrini e con il destro al volo buca Svilar. Grande gol dell'ex Primavera rossoblù

Il primo tempo si chiude con la parata di Leali sulla punizione calciata da Paredes, sicuro il portiere rossoblù sulla conclusione centrale.

LA RIPRESA

Protesta la Roma al 58' per un tocco di mano in area da parte di Sabelli, ma subito dopo El Shaarawy riporta la Roma in vantaggio: destro angolato e preciso sullo scarico di Dybala

Esordio in Serie A per Lorenzo Venturino, alla prima convocazione in prima squadra. Il classe 2006 prende il posto di Zanoli. Entra anche Ekhator per Thorsby

Prova la reazione il Genoa dopo il secondo gol subito, il Grifone cerca di sfruttare eventuali errori da parte degli avversari: arriva alla conclusione Frendrup, ma centrale e innocua

Arriva al 73' il terzo gol della Roma: batti e ribatti in area dopo l'affondo di Kone, l'ultimo a toccare prima che il pallone caramboli in rete, è Leali. Sfortunato il portiere rossoblù

Che brivido per la Roma: Pinamonti servito da Frendrup cerca la precisione, palla sul fondo. All'81' invece il tiro teso di Pisilli che sfiora il palo alla sinistra di Leali

Dopo quattro minuti di recupero, e una conclusione potente di Soule sopra la traversa, Roma-Genoa termina 3-1

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels (dal 75' Celik), Ndicka; Saelemaekers (dal 75' Pisilli), Konè, Paredes, Angelino; Dybala (dall'84' Soule), Pellegrini (dal 46' El Shaarawy); Dovbyk (all'84' Shomurodov). All: Ranieri.

GENOA Leali; De Winter, Bani (dal 30' Sabelli), Vasquez, Martin; Frendrup, Masini, Thorsby (dal 68' Ekhator); Zanoli (dal 68' Venturino), Pinamonti, Miretti (dall'84' Kassa) All. Vieira

Arbitro: sig. Zufferli

Ammoniti: Vasquez (G); Paredes (R)

