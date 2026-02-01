Riva Trigoso, varo tecnico per la nave oceanografica "Quirinale"

Varo tecnico nello specchio acqueo davanti allo stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso (Genova) per la nave oceanografica 'Quirinale' della Marina Militare che con una manovra di trascinamento è stata imbarcata sulla gigantesca chiatta 'Atlante' lunga 150 metri e larga 50.

Dal levante di Genova la nuova unità della Marina Militare giungerà al cantiere del Muggiano alla Spezia dove resterà un anno per ultimare la sistemazione delle particolari attrezzature di ricerca ed effettuare le prove di navigazione.

La 'Quirinale' è lunga 110 metri, larga 20, per 6.400 tonnellate di stazza.

Può ospitare 35 ricercatori e avrà 80 uomini di equipaggio. La nuova unità non ha armamenti e può navigare con temperature dell'acqua di 20 gradi sotto zero.

Equipaggiata con sensori di ultima generazione per rilievi idrografici, oceanografici e geofisici, oltre a veicoli subacquei autonomi e telecomandati, può effettuare indagini fino a 10.000 metri di profondità. Nel 2027 sarà consegnata alla Marina Militare e sostituirà la nave oceanografica 'Ammiraglio Magnaghi' costruita 50 anni fa nei cantieri rivani.

Nel cantiere navale Fincantieri di Riva Trigoso resta un importante carico di lavoro che prevede l'ultimazione di un pattugliatore, di una Fremm Evo e di un pattugliatore d'altura.

