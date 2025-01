Riva Ligure: donna muore nell'incendio della sua casa

Tragedia questa mattina a Riva Ligure: una donna di 75 anni è stata trovata morta in un incendio che ha distrutto la sua abitazione ubicata lungo la via Aurelia. Le cause della morte sono ancora in fase di accertamento. L'allarme è scattato intorno alle 8,30, quando i vicini hanno notato il fumo uscire dalle finestre dell'abitazione. I vigili del fuoco, giunti prontamente sul posto, hanno spento le fiamme, ma all'interno dell'immobile hanno trovato il corpo senza vita della donna.

Cause incerte – Al momento, le cause della morte restano un mistero. Le indagini sono in corso per determinare se la donna sia deceduta a causa delle fiamme o se la morte sia avvenuta per un’intossicazione da fumo. Un’altra ipotesi al vaglio degli inquirenti è che la donna possa essere stata colpita da un malore prima che si sviluppasse l'incendio. La dinamica esatta dell'accaduto non è ancora chiara.

Sul posto i soccorsi – Sul luogo della tragedia sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri e il personale medico-sanitario. Il pronto intervento dei soccorritori non ha potuto evitare la morte della donna, ma il loro lavoro è stato determinante nel contenere i danni e nel raccogliere informazioni utili per le indagini. Le autorità stanno ora cercando di ricostruire l'intera sequenza degli eventi.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.