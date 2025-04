Nada Cella, nuova udienza. Ma Fra' Lorenzo, uno dei testi chiave, "non ricorda"

Dopo decenni di mistero il processo per l’omicidio di Nada Cella entra nel vivo con la ripresa delle udienze e l’audizione di nuovi testimoni. L’ex insegnante Anna Lucia Cecere è imputata per omicidio volontario aggravato, mentre il commercialista Marco Soracco, datore di lavoro della vittima, è accusato di favoreggiamento. La madre del professionista, inizialmente indagata, è stata stralciata dal procedimento per motivi di salute. L’obiettivo della Corte d’Assise è ricostruire con precisione chi fosse presente nello studio di via Marsala la mattina del 6 maggio 1996, quando la giovane segretaria venne brutalmente uccisa.

Il segreto del frate – Tra le testimonianze più attese c’è quella di frate Lorenzo Zamperin, un cappuccino che potrebbe rivelare dettagli inediti sul caso. Secondo quanto emerso, la madre di Soracco gli avrebbe confidato già nel 1996 la sua convinzione che l’assassino di Nada non fosse il figlio, ma una donna “poco seria” che si era invaghita di lui. Un elemento che, se confermato in aula, potrebbe fornire ulteriori spunti di riflessione sulle dinamiche e i rapporti tra gli imputati.

Conversazione intercettata – Il 18 giugno 1996, a poco più di un mese dal delitto, una telefonata tra due religiosi del convento dei frati cappuccini di Chiavari venne captata dagli inquirenti. Durante la conversazione, uno dei due si chiese se fossero intercettati. L’altro rispose in modo diretto: «Sì, pensano che potremmo sapere qualcosa su quel delitto». Un’affermazione che, riletta oggi, potrebbe assumere un significato importante per il processo.

Segreto confessionale – Durante le indagini del 1996, gli investigatori tentarono di ottenere informazioni da frate Lorenzo Zamperin, convinti che potesse conoscere dettagli rilevanti sull’omicidio. Tuttavia, il religioso si appellò al segreto confessionale, un principio inviolabile per la Chiesa cattolica che impedisce ai sacerdoti di rivelare quanto appreso in confessione, pena la scomunica. Questo vincolo ha rappresentato un ostacolo per gli inquirenti, che non poterono acquisire elementi potenzialmente utili all’inchiesta. Un segreto che sembra portare avanti tutt’oggi visto che in aula ha continuato "non ricordare" quella conversazione.

