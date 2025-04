Sanremo: Casinò punisce impiegato che fischietta, Ispettorato del lavoro annulla sanzione

L'Ispettorato del Lavoro di Imperia-Savona ha recentemente archiviato il provvedimento disciplinare emesso dal Casinò di Sanremo nei confronti di un dipendente amministrativo, delegato sindacale dell'Ugl Terziario, accusato di comportamenti considerati poco professionali, tra cui il fischiettare nei corridoi e l'aver augurato un "festoso pomeriggio" al responsabile della prevenzione e corruzione dell'azienda. La vicenda risale a luglio 2020, quando il dipendente denunciò di essere stato oggetto di "misure ritorsive" a causa della sua segnalazione di presunte irregolarità aziendali.

Il caso ha suscitato una certa attenzione, non solo per la natura delle sanzioni disciplinari applicate, ma anche per la decisione finale dell'Ispettorato del Lavoro. In particolare, il sindacato Ugl ha reso noto che il provvedimento disciplinare inizialmente comminato dal direttore generale (AD) del Casinò di Sanremo è stato successivamente annullato, dopo che l'AD ha deciso di rinunciare alla nomina dell'arbitro, portando così all'archiviazione del caso. L'Ispettorato ha dunque dichiarato "senza effetto" la sanzione contro il dipendente, mettendo fine a un conflitto che aveva sollevato interrogativi sulle pratiche aziendali e le dinamiche interne.

Secondo l'Ugl, il provvedimento disciplinare era stato emesso per motivi che sembrano poco legati al comportamento professionale del dipendente. Infatti, tra le accuse a suo carico c'erano il fischiettare mentre percorreva un corridoio dell'azienda, considerato non accessibile al pubblico, e l'aver salutato in modo cordiale il suo superiore gerarchico con un semplice "festoso pomeriggio", insieme all'invito a ricordare che salutare è un segno di educazione. Il sindacato ha inoltre sottolineato che il dipendente era stato preso di mira, soprattutto dopo la sua denuncia riguardo presunti abusi e irregolarità all'interno della casa da gioco. Le accuse sembrano quindi rientrare in una strategia di "misure ritorsive" nei confronti di chi aveva osato sollevare dubbi sulle prassi aziendali.

