Imperia: studente in gita a Praga fa saluto nazista in sinagoga, evita l'arresto ma rischia espulsione dalla scuola

Un episodio inquietante ha scosso la comunità scolastica dell'Istituto tecnico professionale Ruffini di Imperia. Un ragazzo di 16 anni, durante una gita scolastica a Praga, ha fatto il saluto nazista davanti alla sinagoga locale e ha rischiato l'arresto e ora potrebbe vedersi decretare l'espulsione dalla scuola.

Il fatto è avvenuto ieri, mentre lo studente si trovava insieme ad altri compagni di classe in gita nella capitale ceca. Secondo quanto riportato, il gesto si sarebbe verificato a margine di un'interazione con una donna, probabilmente causata dalla confusione all'interno del luogo di culto. Nonostante il giovane abbia tentato di negare quanto accaduto, una telecamera di sorveglianza ha registrato l'incidente, lasciando pochi dubbi sulla dinamica dei fatti.

Il preside dell'Istituto Ruffini, Luca Ronco, ha confermato l'episodio e ha espresso il suo profondo dispiacere per il gesto compiuto dall'alunno. "Sono costernato – ha dichiarato Ronco – È un gesto inqualificabile e di una gravità assoluta, soprattutto in un contesto così simbolico come quello del cuore del dolore europeo". Per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, il preside ha dovuto intervenire direttamente con la polizia, fuori dalla sinagoga, per scongiurare il fermo immediato del ragazzo e l'arresto.

Alla fine, le autorità non hanno preso provvedimenti drastici sul posto, ma hanno identificato sia lo studente che il dirigente scolastico in qualità di accompagnatore. Dopo circa un'ora di discussioni, la situazione è stata risolta, ma il preside ha convocato un consiglio di istituto per la settimana prossima per affrontare il serio episodio. La comitiva di studenti, che era in gita scolastica, tornerà a Imperia lunedì prossimo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.