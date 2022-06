Riparte l'intera flotta di Msc

di Edoardo Cozza

Msc Musica torna operativa: tutte e 19 le navi da crociera della compagnia tornano a viaggiare. Il managing director Massa: "Siamo molto orgogliosi"

La flotta di Msc crociere è tornata interamente operativa. Dopo lo stop imposto dal Covid, seguito da una ripresa progressiva, da ieri con la ripartenza di Msc Musica, che ha inaugurato la stagione estiva partendo da Monfalcone/Venezia, tutte e 19 le navi da crociera della compagnia sono tornate a viaggiare.

"Siamo molto orgogliosi di vedere la nostra intera flotta di nuovo in mare. È stata una sfida a causa della situazione pandemica, ma il nostro protocollo di salute e sicurezza leader del settore ci ha permesso di affrontare questa difficoltà con forza e fiducia" sottolinea Leonardo Massa, managing director di Msc crociere ricordando che la compagnia, con la nave Msc Grandiosa, "è stata la prima a a ripartire con le crociere internazionali nell'estate del 2020" e ora, per l'estate 2022, ha completato il quadro con tutte le navi operative. Nel frattempo non si è fermato neppure il programma di espansione che ha visto la consegna di due nuove navi, Msc Virtuiosa e Msc Seashore e entro fine anno ne arriveranno altre due: Msc Seascape e Msc World Europa, la prima della compagnia alimentata a Lng. Per l'estate Msc crociere schiera sei navi nel Mediterraneo Occidentale (Msc Meraviglia, Msc Opera, Msc Orchestra, Msc Seaside, Msc Seaview e Msc Splendida) , cinque in quello Orientale (Msc Armonia, Msc Fantasia, Msc Lirica, Msc Musica, Msc Sinfonia) cinque nel Nord Europa (Msc Grandiosa, Msc Magnifica, Msc Armonia, Msc Preziosa, Msc Virtuosa), due in Nord America (Msc Divina, Msc Seashore) e una in medio Oriente e da luglio Estremo Oriente (Msc Bellissima)".