Riomaggiore, a Pasqua 2023 riaprono i primi metri della Via dell'Amore

Saranno riaperti per Pasqua 2023 i primi 120 metri della Via dell'Amore, la passeggiata naturalistica tra Riomaggiore e Manarola alle Cinque Terre, mentre per poter tornare a passeggiare su tutto il tratto del sentiero occorrerà aspettare il 2024. I tempi del cantiere in corso alle Cinque Terre (La Spezia), sono stati annunciati oggi nel corso di un sopralluogo via mare del presidente della Regione Liguria e commissario straordinario ai lavori Giovanni Toti. Il sentiero è chiuso da ormai 11 anni a causa di una frana. Nelle prossime settimane inoltre inizieranno i lavori di messa in sicurezza della parte a mare. Un investimento complessivo di 13,4 milioni di euro finanziati da ministero della Transuzione ecologica, ministero della Cultura e Regione Liguria con fondi di protezione civile.

"Siamo a un terzo dei lavori - ha confermato Toti -. Un'opera di straordinaria delicatezza e complessità. Le grandi opere non sono solo quelle dei grandi tunnel e grandi aeroporti ma anche il recupero del territorio. Ed è simbolico dei tanti interventi che stiamo facendo sulle nostre coste. Questo è un segnale per il mondo: le Cinque Terre parlano al mercato mondiale del turismo". Dopo i consolidamenti sul versante grazie alla presenza dei rocciatori, entro la fine del mese inizierà l'intervento per la realizzazione del nuovo camminamento, dei ponticelli e delle gallerie artificiali.

"Un cantiere che non si è fermato un giorno e non si fermerà, che ha un impatto bassissimo sul disagio che può dare a questo paesaggio straordinario" ha aggiunto l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone. Al sopralluogo, avvenuto via mare grazie a un battello partito dalla Spezia, era presente anche la sindaca di Riomaggiore Fabrizia Pecuncia che ha posto l'accento sulla problematica dei flussi nei borghi e sui sentieri, e quindi sulla necessità di "contingentare gli ingressi alla Via dell'Amore, vedremo secondo quali modalità".