Pesca eccezionale fra Genova e le Cinque Terre: oltre 200 quintali di ricciole nelle reti di due pescherecci

di Marco Innocenti

L'intero pescato è stato ritirato da un grossista di Casarza a 18 euro al kg. Sarà rivenduto nei ristoranti e non meno di 30 euro

Pesca eccezionale di pregiate ricciole nel mar Ligure. Oltre 200 quintali di questa specie di pesce dalla carne bianca sono finite nelle reti di due lampare di pescherecci gestiti da pescatori professionisti. Le eccezionali catture sono avvenute nel tratto di mare tra Genova e le Cinque Terre. Le ricciole sono finite nelle reti dei pescherecci Lupa, di Sestri Levante e l'Aquila Pescatrice di Genova.

Si tratta, secondo i pescatori della zona, di una delle più cospicue catture dell'ultimo decennio. Un grossista di Casarza Ligure ha ritirato l'intero pescato che è stato venduto in tutta la Liguria e in alta Toscana e sui mercati di Torino e Milano. Il grossista ha pagato il pesce 18 euro al kg per rivenderlo a 25. Ai consumatori non costerà meno 30 euro.