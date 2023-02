Rina lancia il suo strumento digitale Holos su Open-es

RINA, multinazionale di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica, lancia HOLOS su Open-es, l’iniziativa di sistema che supporta le imprese nel percorso di sostenibilità e competitività attraverso una piattaforma digitale aperta e gratuita. HOLOS, sviluppata da Cyber Partners - società controllata da RINA specializzata in cybersecurity -, è una suite di servizi digitali innovativi in grado di fornire una rappresentazione tailor made del livello di esposizione ai rischi cyber.

Sfruttando banche dati e tecnologie leader di mercato e in seguito a un’analisi delle caratteristiche aziendali, le imprese della community Open-es che decidono di avvalersi della tecnologia HOLOS potranno ricevere una valutazione del coefficiente di rischio a cui l’azienda potrebbe essere esposta e la quantificazione economica di una possibile minaccia cyber. HOLOS, oltre a identificare le principali aree di vulnerabilità, suggerisce anche azioni su come affrontare le possibili criticità.

Grazie alla piattaforma HOLOS, che a sua volta integra diverse tecnologie - tra cui Cyber Quant di Mastercard -, RINA è in grado di fornire un sistema di supporto alle decisioni per l’analisi delle vulnerabilità, per il calcolo del rischio cyber e per supportare le decisioni sugli investimenti per la mitigazione del rischio.

Emanuele Castagno, Executive Vice President Industry di RINA, ha dichiarato: «Per molte aziende, come riportano anche gli analisti del World Economic Forum, il pericolo cyber è al primo posto nella mappa dei rischi ed è evidente che sia diventato un tema di business e non solo tecnologico. Grazie a questa iniziativa RINA rinforza ulteriormente la partnership nell’ambito dell’iniziativa Open-es, offrendo alle imprese un servizio unico forte della sua esperienza multidisciplinare e del know how acquisito in materia di sicurezza informatica».

Stefano Fasani, Open-es Program Manager, ha aggiunto: «Questo è un ulteriore tassello che si inserisce pienamente nel disegno complessivo di Open-es, che ha l’obiettivo di integrare in un’unica piattaforma una rete di servizi e soluzioni che danno risposte concrete per lo sviluppo delle imprese. Supportare i propri fornitori e clienti nel misurare e migliorare il posizionamento sui rischi di Cyber Security, così come sulle altre dimensioni ESG, è un tema centrale per un sistema industriale competitivo e moderno».