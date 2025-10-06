Rigenerazione urbana e scuole più sicure: al via la piattaforma regionale 2025 per i Comuni liguri

È stata presentata oggi, presso la sede di Anci Liguria, la nuova piattaforma regionale per la rigenerazione urbana 2025, rivolta ai Comuni liguri. Durante l’incontro, a cui hanno partecipato numerosi amministratori sia in presenza che in collegamento, è stata illustrata anche la possibilità di richiedere contributi per interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle scuole, attraverso l’Anagrafe regionale dell’Edilizia scolastica.





A spiegare nel dettaglio le modalità operative è stato l’assessore regionale Marco Scajola, affiancato dal direttore di Anci Liguria Pierluigi Vinai e dai tecnici della Regione.





La procedura per l’assegnazione dei fondi prevede una manifestazione di interesse da parte dei Comuni. Verranno poi stilati elenchi provinciali, basati sul fabbisogno e sul livello di progettazione delle proposte. I fondi saranno ripartiti in modo coordinato, tenendo conto di tutte le risorse disponibili e prevedendo un cofinanziamento minimo obbligatorio del 5% da parte dei Comuni richiedenti.





“Seguiamo, di fatto, gli stessi criteri adottati nel 2024 – ha dichiarato l’assessore Scajola – con l’obiettivo di mettere in cantiere nuovi e importanti lavori. Ringrazio Anci Liguria per il supporto nell’organizzazione di questo momento di confronto, che ci ha permesso di fornire chiarimenti diretti ai rappresentanti degli enti locali.”





Dal 2021 a oggi, la Regione Liguria ha finanziato 180 interventi in tutto il territorio, con un investimento complessivo di oltre 46 milioni di euro. “Numeri straordinari – ha sottolineato Scajola – frutto di metodo, organizzazione e della collaborazione con i Comuni.”





Per quanto riguarda l’edilizia scolastica, la Regione raccoglierà i progetti tramite l’apposita Anagrafe, ma Scajola ha ribadito la necessità di risorse straordinarie da parte del Governo per garantire interventi più ampi.





I limiti di finanziamento per la rigenerazione urbana restano invariati: fino a 250mila euro per i Comuni con meno di 10mila abitanti e fino a 350mila euro per quelli più popolosi. La piattaforma sarà attiva per l’inserimento delle domande dal 13 ottobre al 19 dicembre 2025.





Obiettivo dichiarato: avere progetti cantierabili da finanziare già a inizio 2026.

