Rigenerazione urbana e intelligenza artificiale: il futuro delle città al centro della Giornata di studi interregionali

Palazzo della Meridiana a Genova ha ospitato ieri la Giornata di studi interregionali di urbanistica, un congresso scientifico dedicato a sostenibilità, innovazione e qualità della vita nelle città. L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione Amici di Palazzo della Meridiana, dall’Ente Nazionale per l’Intelligenza Artificiale – E.N.I.A. e dall’Istituto Culturale Augusto Bertolina – Centro di Documentazione per l’Educazione Permanente. Il congresso è stato fortemente voluto e realizzato dall'Architetto Paola Bertolina.

Rigenerazione urbana – Tra i temi centrali, il recupero degli spazi urbani e la necessità di un governo del territorio capace di coniugare sviluppo e tutela ambientale. Gli esperti hanno sottolineato l’urgenza di politiche che favoriscano un utilizzo sostenibile delle aree già edificate.

Mobilità sostenibile – Ampio spazio è stato dedicato alle soluzioni di trasporto alternative, dalla micro-mobilità alla pianificazione degli spostamenti su scala urbana. La riduzione dell’impatto ambientale e l’aumento dell’accessibilità sono stati indicati come obiettivi prioritari.

Intelligenza artificiale – Nuove tecnologie e strumenti digitali sono stati presentati come supporti fondamentali per la pianificazione delle città del futuro. L’uso dell’IA consente simulazioni e analisi predittive in grado di orientare scelte più consapevoli e trasparenti.

Partecipazione e qualità della vita – L’incontro ha ribadito l’importanza del coinvolgimento diretto dei cittadini nei processi decisionali, elemento considerato essenziale per migliorare la vivibilità dei centri urbani.

Dati - I relatori sono stati 35 in totale in quella che è stata una vera e propria maratona. Si sono alternati professionisti di ogni categoria inerente l'urbanistica, dagli ingegneri, agli architetti e geometri. Un successo a tutti gli effetti per questa prima edizione del congresso.

